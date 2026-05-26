भारत में AI बाजार करीब 46,000 अरब रुपये पहुंचने की उम्मीद बिज़नेस May 26, 2026

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, एशिया-प्रशांत (APAC) क्षेत्र में भारत अपनी पहचान बना रहा है। खासकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कुशल वर्कफोर्स और एनर्जी सिक्योरिटी जैसे अहम मामलों में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कोलिअर्स की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले कुछ दशकों में APAC दुनिया की कुल आर्थिक तरक्की में करीब 60 फीसदी का योगदान दे सकता है।

भारत का मौजूदा 9 अरब डॉलर (करीब 800 अरब रुपये) से ज्यादा आकलन वाला AI बाजार आगे चलकर 500 अरब डॉलर (करीब 46,000 अरब रुपये) से भी ऊपर पहुंचने का अंदाजा है। इस बदलाव की अगुवाई बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे टेक टैलेंट हब्स कर रहे हैं।