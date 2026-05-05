कॉग्निजेंट में बड़ी छंटनी की तैयारी, 12,000 से 15,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

टेक कॉग्निजेंट दुनियाभर में बड़े स्तर पर छंटनी करने की तैयारी कर रही है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 12,000 से 15,000 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। इसमें सबसे ज्यादा असर भारत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी के कुल कर्मचारियों में बड़ी संख्या भारत में काम करती है। इस कदम को कंपनी के नए बदलाव और लागत घटाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

योजना प्रोजेक्ट लीप के तहत खर्च और योजना कॉग्निजेंट ने अपने 'प्रोजेक्ट लीप' के तहत बड़े बदलाव की योजना बनाई है। कंपनी का अनुमान है कि इस प्रक्रिया में 23-32 करोड़ डॉलर (लगभग 2,200-3,000 करोड़ रूपये) तक का खर्च आएगा। इसमें से 20-27 करोड़ डॉलर (लगभग 1,900-2,600 करोड़ रूपये) कर्मचारियों की छंटनी और उनसे जुड़े खर्चों पर खर्च किए जाएंगे। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक तौर पर नौकरी जाने की सटीक संख्या नहीं बताई है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि यह कदम बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा।

ऑटोमेशन ऑटोमेशन और बदलता वर्क मॉडल कारण इस छंटनी के पीछे बड़ा कारण काम करने के तरीके में बदलाव माना जा रहा है। अब कंपनियां ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीक को तेजी से अपना रही हैं। क्लाइंट भी पुराने स्टाफिंग मॉडल से हटकर नई तकनीक की मांग कर रहे हैं। इससे कंपनियां कम लोगों के साथ काम करने की दिशा में बढ़ रही हैं। इसी वजह से कई IT कंपनियां अपने वर्कफोर्स को नए तरीके से तैयार कर रही हैं और पारंपरिक भूमिकाओं में कमी आ रही है।

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