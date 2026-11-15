मुंबई में CNG की कीमतों में 1.5 रुपये का इजाफा, जानिए क्या होगा इसका असर

साल की शुरुआत में CNG की कीमत 80.50 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 11 महीने से भी कम समय में इसमें लगभग 14 फीसदी की वृद्धि हुई है।

इससे 12.93 लाख ऑटो-रिक्शा, टैक्सी चालकों, निजी वाहन मालिकों और सार्वजनिक परिवहन वाहनों के ईंधन खर्च में इजाफा हो गया है।

1 नवंबर को एक रुपये की बढ़ोतरी के बाद 14 नवंबर की आधी रात से संशोधित कीमतें लागू हो गईं। सितंबर से अब तक कीमतों में 5.50 रुपये की वृद्धि हुई है।