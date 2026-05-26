क्लाउडफ्लेयर के CEO मैथ्यू प्रिंस ने बताई छंटनी की वजह बिज़नेस May 26, 2026

क्लाउडफ्लेयर ने हाल ही में करीब 1,100 कर्मचारियों की छंटनी की है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 20 फीसदी हिस्सा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मैथ्यू प्रिंस ने इन छंटनी की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बताया है।

उन्होंने बताया कि AI अब ऐसे पदों का काम कर रहा है, जो आकलन करने वाले माने जाते हैं। इनमें मिडिल मैनेजमेंट, फाइनेंस और लीगल जैसे पद शामिल हैं और इन्हीं से जुड़ी ज्यादातर नौकरियां खत्म की गई हैं।

प्रिंस का मानना है कि AI टूल्स कंपनी के प्रदर्शन को इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से परख सकते हैं। इसी वजह से इन नौकरियों की जरूरत घट गई है।