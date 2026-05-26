क्लाउडफ्लेयर के CEO मैथ्यू प्रिंस ने बताई छंटनी की वजह
क्लाउडफ्लेयर ने हाल ही में करीब 1,100 कर्मचारियों की छंटनी की है। यह कंपनी के कुल कर्मचारियों का लगभग 20 फीसदी हिस्सा है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मैथ्यू प्रिंस ने इन छंटनी की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बताया है।
उन्होंने बताया कि AI अब ऐसे पदों का काम कर रहा है, जो आकलन करने वाले माने जाते हैं। इनमें मिडिल मैनेजमेंट, फाइनेंस और लीगल जैसे पद शामिल हैं और इन्हीं से जुड़ी ज्यादातर नौकरियां खत्म की गई हैं।
प्रिंस का मानना है कि AI टूल्स कंपनी के प्रदर्शन को इंसानों से कहीं ज्यादा तेजी और सटीकता से परख सकते हैं। इसी वजह से इन नौकरियों की जरूरत घट गई है।
इंजीनियरिंग और सेल्स में नौकरियां सुरक्षित
मैथ्यू प्रिंस ने भरोसा दिलाया है कि 'बिल्डर्स' (इंजीनियरिंग) और सेल्स की भूमिकाएं अभी भी सुरक्षित हैं। कंपनी इन विभागों में नई भर्तियां भी कर रही है। छंटनी के बावजूद, क्लाउडफ्लेयर ने रिकॉर्ड कमाई होने की जानकारी दी है।
यह फैसला टेक इंडस्ट्री में चल रहे एक बड़े बदलाव को दिखाता है। इस साल सिर्फ AI से जुड़े कारणों से ही अमेरिका में 49,000 से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं।
ऑटोमेशन के बढ़ते चलन के बीच कई कंपनियां अब इस बात पर फिर से विचार कर रही हैं कि उनकी टीम में किस तरह के कर्मचारियों की जरूरत है।