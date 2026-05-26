क्लिकअप छंटनी के बावजूद कर रही करीब 9 करोड़ रुपये तक के वेतन की पेशकश

AI भूमिका के लिए भारी वेतन देने की योजना

जेब इवांस ने यह भी बताया कि कंपनी उन लोगों को सालाना 10 लाख डॉलर (करीब 9 करोड़ रुपये) तक का वेतन देगी, जो AI के जरिए कंपनी में बड़ा बदलाव लाएंगे।

इसके लिए कंपनी एजेंट मैनेजर्स जैसे नए पद बनाएगी, ताकि AI टूल्स को ऑटोमेट और मैनेज किया जा सके।

भले ही क्लिकअप अब ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, फिर भी जेब इवांस ने साफ किया कि इंसानी जुड़ाव, खासकर ग्राहकों के साथ आज भी बेहद जरूरी है।