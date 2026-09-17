भारत में बढ़ा स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल

भारत में बढ़ा स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल, कोयला बिजली उत्पादन में नहीं हुई बढ़ोतरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:14 pm Sep 17, 202605:14 pm

क्या है खबर?

भारत में साफ ऊर्जा के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रित रहा है। कार्बन ब्रीफ के लिए सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण के अनुसार, 2024 की पहली छमाही से 2026 की पहली छमाही तक कोयले से बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुई। यह 50 साल से ज्यादा समय में पहली बार है, जब दो साल की अवधि में कोयला बिजली उत्पादन पूरी तरह स्थिर रहा है।