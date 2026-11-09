एनवीडिया CEO प्रेम संबंधों को लेकर विवादों में आ गए हैं

चीन ने जेंसेन हुआंग जासूसी कराने के आरोपाें से किया इनकार, बदनाम करने की मुहिम बताया

क्या है खबर?

चीन ने इस बात से इनकार किया कि एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेंसेन हुआंग को फंसाने के लिए कोई जासूसी साजिश रची गई। उसने इन जासूसी के आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि यह बीजिंग के खिलाफ एक बदनाम करने का अभियान है। हुआंग ने एनवीडिया बोर्ड को बताया है कि उनके एक बिजनेस कार्यकारी के साथ करीबी संबंध थे, वहीं अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया कि वह महिला बीजिंग के लिए जानकारी जुटा रही थी।