प्रॉपर्टी के दस्तावेज असली हैं या नकली? ऐसे करें पहचान

प्रॉपर्टी के कागजlत की जांच करना कभी-कभी मुश्किल लग सकता है। सही जानकारी और कुछ जरूरी तरीकों से इस पूरे काम को आसान बनाया जा सकता है। कुछ बातें आपको जमीन-जायदाद के लेन-देन की पेचीदगियों को समझने और सोच-समझकर सही फैसले लेने में बहुत काम आएंगी। इससे आपका पैसा सुरक्षित रहेगा। यहां कुछ ऐसे जरूरी सुझाव दिए गए हैं, जो आपको प्रॉपर्टी के कागजात ठीक से जांचने में मदद करेंगे।

#1 जमीन के मालिकाना हक की जांच करें प्रॉपर्टी के कागजात जांचने में सबसे जरूरी कदम जमीन के मालिकाना हक की असलियत पता करना है। यह पक्का कर लें कि बेचने वाले के पास जमीन का पूरा और साफ मालिकाना हक हो। उस पर कोई देनदारी या कानूनी विवाद न हो। इसकी जानकारी आप स्थानीय भूमि राजस्व कार्यालयों या राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऑनलाइन पोर्टल से ले सकते हैं। यह कदम आपको भरोसा दिलाता है कि आप सही मालिक से ही लेन-देन कर रहे हैं।

#2 एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट की करें जांच भार प्रमाणपत्र या एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट (EC) एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। यह बताता है कि प्रॉपर्टी पर कोई आर्थिक या कानूनी देनदारी तो नहीं है। सब-रजिस्ट्रार के दफ्तर से पिछले 15 सालों का EC निकलवाना जरूरी होता है। यह दस्तावेज पक्का करता है कि प्रॉपर्टी पर कोई बकाया लोन या गिरवी नहीं है। इससे आपको खरीदने से पहले उसकी कानूनी स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाती है और आप किसी भी नुकसान से बच जाते हैं।

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#3 सरकारी रिकॉर्ड से करें मिलान प्रॉपर्टी के कागजात का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करना जांच के लिए बहुत जरूरी है। आप यह काम स्थानीय दफ्तरों में जाकर या अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं से कर सकते हैं। सर्वे नंबर, मालिक का नाम और जमीन के इस्तेमाल जैसी जानकारियों को सरकारी रिकॉर्ड से मिलाने पर आप ऐसी गड़बड़ियां पकड़ सकते हैं, जो धोखाधड़ी या दस्तावेजों में गलती की तरफ इशारा करती हैं।

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#4 कानूनी विशेषज्ञ से लें सलाह प्रॉपर्टी के कागजात जांचते समय किसी ऐसे अनुभवी वकील की मदद लेना बहुत फायदेमंद हो सकता है, जो जमीन-जायदाद के लेन-देन का जानकार हो। एक कानूनी जानकार आपको समझौतों की पेचीदा शर्तों को समझने में मदद करेगा। साथ ही, वह यह भी पक्का करेगा कि किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी जरूरी कागजात सही हों। उनकी विशेषज्ञता आपको आगे चलकर होने वाले संभावित कानूनी विवादों से बचा सकती है।