लोन ऐप कर लेते हैं आपके फोन पर नियंत्रण, आवेदन से पहले दें ध्यान 

वर्तमान में डिजिटल लोन देने वाले मोबाइल ऐप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आसान प्रक्रिया और तुरंत पैसे मिलने का लालच ग्राहकों को खींच रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सावधानी नहीं बरती गई तो ऐसे ऐप्स वित्तीय परेशानी और डाटा लीक जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। ऐप आवेदकों से कई जानकारियों का एक्सेस लेकर फोन पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की जानकारी देने से बचना चाहिए।

विश्वसनीयता पहले परखें लोन ऐप की विश्वसनीयता सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि जिस ऐप से आप लोन ले रहे हैं, वह किसी बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से रजिस्टर्ड गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से जुड़ा हो। रिजर्व बैंक अपनी वेबसाइट पर अधिकृत डिजिटल लेंडर्स और लोन सर्विस प्रोवाइडर्स की सूची जारी करता है। किसी भी अनजान ऐप या ऑफिशियल स्टोर से बाहर डाउनलोड किए गए ऐप से बचना चाहिए, क्योंकि ये आपके डाटा और पैसे दोनों को खतरे में डाल सकते हैं।

एक्सेस इसलिए मांगा जाता है एक्सेस किसी ऐप के जरिए लोन के लिए आवेदन करने पर आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, फाइल्स, लोकेशन और कभी-कभी कॉल लॉग्स तक का एक्सेस मांगा जाता है। आधिकारिक तौर पर इसका कारण जोखिम मूल्यांकन बताया जाता है। कई ऐप-आधारित ऋणदाता कम क्रेडिट हिस्ट्री या आय के संदिग्ध प्रमाण वाले लोगों को भी लोन दे देते हैं। डिवाइस की जानकारी पहचान सत्यापित करने और धोखाधड़ी का पता लगाने में सहायक हो सकती है।

उचित-अनुचित कौन-सी जानकारी का एक्सेस देना सही? लोकेशन एक्सेस केवल ऐप का उपयोग करते समय मांगा जाता है तो उचित है, लेकिन यह हर समय लोकेशन ट्रैस करने पर सतर्क हो जाएं। कोई ऐप कॉन्टैक्ट्स और गैलरी एक्सेस पर जोर देता है तो आवेदन करने पर पुनर्विचार करें, क्योंकि इनका आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है। कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किस्त चूकने पर परिचितों कॉल करने के लिए किया जाता है। गैलरी से आपका डाटा चोरी होने का खतरा रहता है।

