नया पैन कार्ड बनवाने के लिए नियम बदले गए हैं

नया पैन कार्ड बनवाना हो या करना हो अपडेट, अगने महीने से बदल रहे नियम

क्या है खबर?

स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड आवेदन से संबंधित कई बदलाव 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं। हाल ही में CSC E-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी है। पोस्ट के अनुसार, नए नियमों से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या उसकी प्रक्रिया पूरी करने के तरीके पर असर पड़ेगा। ये सभी संशोधन उन लोगों पर लागू होंगे, जो 1 अप्रैल को या उसके बाद नए कार्ड के लिए आवेदन या कोई अपडेट करते हैं।