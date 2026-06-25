पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा

पासपोर्ट बनवाना हुआ महंगा, सामान्य शुल्क 2,500 और तत्काल 5,000 रुपये हुआ

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:56 pm Jun 25, 202607:56 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने लगभग 14 साल बाद पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। नए शुल्क 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगे। अब 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, तत्काल श्रेणी में इसकी फीस 3,500 रुपये की जगह 5,000 रुपये होगी। यह बदलाव 2012 के बाद पहली बार किया गया है और सभी आवेदनों पर लागू होगा।