केंद्र सरकार 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाएगी

केंद्र सरकार 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाएगी

लेखन गजेंद्र 07:33 pm Jun 29, 202607:33 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर यह बात कही। सरकार ने बताया कि आदेश 1 जुलाई से लागू होगा। बता दें कि सरकार ने स्थानीय कमी को रोकने के लिए वाणिज्यिक ईंधन खरीदारों को खुदरा स्टेशनों से पेट्रोल और डीजल खरीदने से रोक दिया था। साथ ही, डीजल की दैनिक खरीद पर सीमा निर्धारित कर दी थी।