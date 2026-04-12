पिछले सप्ताह केवल 2 कंपनियों के पूंजीकरण में गिरावट आई है

पिछले सप्ताह 8 कंपनियों का पूंजीकरण बढ़ा, 4.13 लाख करोड़ रुपये कमाए

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 8 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 4.13 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया, जिसमें HDFC बैंक और ICICI बैंक को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। यह बढ़त शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान के कारण देखी गई है। इस दौरान BSE का बेंचमार्क सेंसेक्स 4,230.7 अंक या 5.77 प्रतिशत और NSE का निफ्टी 1,337.5 अंक या 5.88 प्रतिशत बढ़ा है। अमेरिका-ईरान के बीच अस्थायी युद्धविराम को लेकर आशावाद के चलते बाजार का माहौल सकारात्मक बना है।