पिछले सप्ताह सेंसेक्स में बढ़त देखने को मिली है

7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.23 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा फायदा

क्या है खबर?

देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 1.23 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान के बीच यह उछाल आया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूल्यांकन में सबसे अधिक बढ़त दर्ज हुई है। BSE का बेंचमार्क सेंसेक्स इस अवधि के दौरान 720.56 अंक या 0.84 फीसदी ​​बढ़ा, जो नए साल में बाजार के समग्र सकारात्मक माहौल को दर्शाता है।