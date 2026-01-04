7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.23 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा फायदा 

7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.23 लाख करोड़ रुपये बढ़ा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा फायदा
क्या है खबर?
देश की शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 कंपनियों के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 1.23 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान के बीच यह उछाल आया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूल्यांकन में सबसे अधिक बढ़त दर्ज हुई है। BSE का बेंचमार्क सेंसेक्स इस अवधि के दौरान 720.56 अंक या 0.84 फीसदी बढ़ा, जो नए साल में बाजार के समग्र सकारात्मक माहौल को दर्शाता है।
वृद्धि
इन कंपनियों का बढ़ा पूंजीकरण
रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाजार मूल्य में भारी उछाल आया है, जो 45,266 करोड़ बढ़कर 21.54 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का पूंजीकरण 30,414 करोड़ बढ़कर 9.22 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि लार्सन एंड टुब्रो (L&T) का मूल्य पिछले सप्ताह 16,204 करोड़ बढ़कर 5.72 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूंजीकरण 14,626 करोड़, HDFC बैंक का 13,538 करोड़, ICICI बैंक का 3,103 करोड़, भारती एयरटेल का 570 करोड़ रुपये बढ़ा है।
नुकसान
3 कंपनियों का मूल्यांकन हुआ कम
शीर्ष-10 में से 3 कंपनियां ऐसी भी रही हैं, जिनके बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का मूल्यांकन पिछले सप्ताह 10,745 करोड़ घटकर 11.75 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी अवधि में इंफोसिस का पूंजीकरण भी 6,183 करोड़ घटकर 6.81 करोड़ रुपये हो गया। बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 5,693 करोड़ घटकर 6.16 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सप्ताह के अंत में रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शीर्ष पर बनी रही।