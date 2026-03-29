7 कंपनियों का पूंजीकरण 1.75 लाख करोड़ रुपये घटा, रिलायंस को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

गिरावट

इन कंपनियों का पूंजीकरण घटा

नुकसान उठाने वाली कंपनियों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूंजीकरण 89,720 करोड़ घटकर 18.24 लाख करोड़ रुपये हो गया। साथ ही HDFC का पूंजीकरण 37,248 करोड़ घटकर 11.64 लाख करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 35,399 करोड़ घटकर 9.41 लाख करोड़ रुपये और ICICI का 8,121 करोड़ घटकर 8.83 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार भारती एयरटेल का 2,480 करोड़, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 2,091 करोड़ और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का 271 करोड़ रुपये घटा है।