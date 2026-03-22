5 कंपनियों के पूंजीकरण को लगा 1 लाख करोड़ रुपये का झटका, किन-किन को हुआ नुकसान?
क्या है खबर?
पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 5 के संयुक्त बाजार मूल्यांकन में 1 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई, जिसमें HDFC बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यह गिरावट शेयर बाजार में गिरावट से प्रेरित है। पिछले सप्ताह सेंसेक्स में 30.96 अंक या 0.04 प्रतिशत और निफ्टी में 36.6 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंफोसिस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को फायदा हुआ है।
गिरावट
इन 5 कंपनियों के पूंजीकरण में आई गिरावट
पिछले सप्ताह फायदा पाने वाली कंपनियों में शामिल HDFC बैंक का बाजार मूल्य 56,124 करोड़ घटकर 12.01 लाख करोड़ रुपये हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का पूंजीकरण 18,009 करोड़ घटकर 4.89 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार, बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 15,338 करोड़ गिरकर 5.16 करोड़ रुपये, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का 7,127 करोड़ घटकर 8.64 लाख करोड़ और ICICI बैंक का 6,171 करोड़ घटकर 8.91 लाख करोड़ रुपये रह गया।
बढ़त
इन कंपनियों को हुआ फायदा
दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 45,942 करोड़ बढ़कर 19.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ वह सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है। भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 24,462 करोड़ बढ़कर 10.52 लाख करोड़ रुपये हो गया और SBI का मूल्यांकन 10,707 करोड़ बढ़कर 9.76 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके अलावा, LIC का पूंजीकरण 2,624 करोड़ बढ़कर 4.91 लाख करोड़ और इंफोसिस का 2,473 करोड़ बढ़कर 5.08 लाख करोड़ रुपये हो गया।