पिछले सप्ताह 5 कंपनियों के पंजीकरण में नुकसान हुआ है

5 कंपनियों के पूंजीकरण को लगा 1 लाख करोड़ रुपये का झटका, किन-किन को हुआ नुकसान?

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 5 के संयुक्त बाजार मूल्यांकन में 1 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई, जिसमें HDFC बैंक को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। यह गिरावट शेयर बाजार में गिरावट से प्रेरित है। पिछले सप्ताह सेंसेक्स में 30.96 अंक या 0.04 प्रतिशत और निफ्टी में 36.6 अंक या 0.15 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरी तरफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, भारतीय स्टेट बैंक (SBI), इंफोसिस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को फायदा हुआ है।