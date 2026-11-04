कैनवा में बड़ी छंटनी की तैयारी, 1,200 से अधिक कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

यह छंटनी कैनवा की धीमी होती वृद्धि के बीच हो रही है।

कंपनी बड़े समूह बनाकर और प्रबंधन के स्तर कम करके अपने कामकाज को नए सिरे से व्यवस्थित करना चाहती है। पर्किन्स ने कहा कि आने वाले दशक के लिए कंपनी को तैयार करने के लिए बड़े संगठनात्मक बदलाव जरूरी हैं।

हालांकि, उन्होंने छंटनी की सीधी वजह AI नहीं बताया है। कंपनी ने 2026 के लिए राजस्व वृद्धि का अनुमान भी 30 से घटाकर 20 फीसदी कर दिया है।