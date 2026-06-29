सामान्य स्थिति में नौकरी के दौरान 100 प्रतिशत PF निकालने की अनुमति नहीं होती है

क्या नौकरी के दौरान निकाल सकते हैं पूरा PF? जानिए EPFO के नियम

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:38 am Jun 29, 202608:38 am

क्या है खबर?

EPF कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए बनाई गई योजना है। हालांकि, समय के साथ EPFO ने कई ऐसी सुविधाएं शुरू की हैं, जिनसे जरूरत पड़ने पर कुछ रकम निकाली जा सकती है। EPFO 3.0 की चर्चा के बीच कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या नौकरी करते हुए पूरा PF निकाला जा सकता है। नियमों के अनुसार, सामान्य स्थिति में नौकरी के दौरान 100 प्रतिशत PF निकालने की अनुमति नहीं होती है।