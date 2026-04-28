अच्छे वेतन के बाद भी रिजेक्ट हो सकता है पर्सनल लोन, यह हो सकती है वजह

DTI

क्या होता है DTI रेशयो?

जब आप किसी बैंक या फिनटेक से पर्सनल लोन के लिए आवेदन करते हैं तो सबसे पहले देखा जाता है कि आपकी हर महीने कितनी देनदारियां हैं। इसमें आपके सभी मौजूदा कर्ज- होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कंज्यूमर लोन और क्रेडिट कार्ड बिल शामिल होता है। इन सभी EMIs को जोड़कर बैंक आपकी महीने की इनकम से तुलना करता है। अगर, आपका वेतन 50,000 रुपये है और कुल EMI 25,000 है तो आपका DTI रेशयो 50 फीसदी होगा।