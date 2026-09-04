माता-पिता का होम लोन बच्चे के नाम हो सकता है? जानिए कब और कैसे
क्या है खबर?
माता-पिता के नाम चल रहा होम लोन कुछ मामलों में बच्चे अपने नाम पर ले सकते हैं। हालांकि, यह अपने आप नहीं होता और इसके लिए बैंक या लेंडर की मंजूरी जरूरी होती है। लोन लेने वाले बच्चे की कमाई, क्रेडिट स्कोर, उम्र और दूसरी आर्थिक जिम्मेदारियों को देखा जा सकता है। साथ ही यह भी जांची जाती है कि लोन की कितनी रकम बाकी है और कितने समय तक EMI भरनी है। प्रॉपर्टी के कागज भी जरूरी होते हैं।
#1
कब हो सकता है लोन ट्रांसफर?
अगर बच्चे की कमाई स्थिर है और वह बाकी EMI आसानी से चुका सकता है, तो लोन ट्रांसफर संभव हो सकता है।
बैंक उसकी आमदनी और क्रेडिट रिकॉर्ड देखकर फैसला लेता है। पुराने लोन की EMI समय पर भरी गई है या नहीं, यह भी देखा जा सकता है।
प्रॉपर्टी के कागज सही होने चाहिए। सिर्फ ज्यादा सैलरी होने से लोन अपने आप बच्चे के नाम नहीं होता। बैंक की सभी शर्तें पूरी करना जरूरी होता है।
#2
पहले को-बॉरोअर बनना भी विकल्प
कुछ मामलों में माता-पिता के होम लोन में बच्चे को पहले को-बॉरोअर बनाया जा सकता है।
इसके बाद आगे चलकर लोन की जिम्मेदारी बच्चे के नाम की जा सकती है। इसके लिए बैंक की अनुमति और जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। अगर प्रॉपर्टी का मालिकाना हक भी बच्चे के नाम करना है, तो उसके लिए अलग प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।
इसमें रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी जैसी लागत सामने आ सकती है, इसलिए पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है।
#3
सिर्फ EMI भरने से मालिकाना हक नहीं
माता-पिता की EMI भरने से बच्चा अपने आप उस घर या लोन का मालिक नहीं बन जाता।
अगर बच्चा लोन की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना चाहता है, तो बैंक से औपचारिक बदलाव कराना जरूरी है। साथ ही प्रॉपर्टी में उसका मालिकाना हक होना भी जरूरी हो सकता है।
टैक्स में होम लोन का फायदा भी तभी मिल सकता है, जब लोन और प्रॉपर्टी से जुड़ी जरूरी शर्तें पूरी हों। इसलिए कागजी प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।