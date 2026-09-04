माता-पिता के नाम चल रहा होम लोन कुछ मामलों में बच्चे अपने नाम पर ले सकते हैं

माता-पिता का होम लोन बच्चे के नाम हो सकता है? जानिए कब और कैसे

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Sep 04, 202609:48 am

क्या है खबर?

माता-पिता के नाम चल रहा होम लोन कुछ मामलों में बच्चे अपने नाम पर ले सकते हैं। हालांकि, यह अपने आप नहीं होता और इसके लिए बैंक या लेंडर की मंजूरी जरूरी होती है। लोन लेने वाले बच्चे की कमाई, क्रेडिट स्कोर, उम्र और दूसरी आर्थिक जिम्मेदारियों को देखा जा सकता है। साथ ही यह भी जांची जाती है कि लोन की कितनी रकम बाकी है और कितने समय तक EMI भरनी है। प्रॉपर्टी के कागज भी जरूरी होते हैं।