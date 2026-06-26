ऐसा करना इतना आसान नहीं है

मोबाइल नंबर से UPI का हो सकता है गलत इस्तेमाल? जानिए होने पर क्या करें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:38 am Jun 26, 202609:38 am

क्या है खबर?

आजकल कई लोगों को डर रहता है कि अगर किसी के पास उनका मोबाइल नंबर पहुंच गया तो वह UPI के जरिए बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। हालांकि, ऐसा करना इतना आसान नहीं है। केवल मोबाइल नंबर जान लेने से कोई भी व्यक्ति आपका UPI अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके लिए बैंक अकाउंट से जुड़ा सिम कार्ड, मोबाइल फोन और UPI PIN जैसी जरूरी जानकारी भी होना अनिवार्य होती है।