हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी आपको बीमा कंपनी बदलने की सुविधा देती है

क्या ग्रुप प्लान को व्यक्तिगत प्लान में कर सकते हैं पोर्ट? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी बीमाधारकों को फायदों को खोए बिना बीमा कंपनी बदलने की सुविधा देती है। यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें आप मौजूदा पॉलिसी को एक से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस दौरान आपको फ्री मेडिकल चेक-अप, नो क्लेम बोनस (NCB) या वेटिंग पीरियड क्रेडिट जैसे जमा हुए फायदे नहीं खोने पड़ते। यह आपको दूसरी कंपनी में बेहतर फायदों के साथ जाने की सुविधा देता है। आइए जानते हैं इस सुविधा का फायदा कैसे उठा सकते हैं।