जेंसेन हुआंग की एनवीडिया में वापसी की मांग को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है

जेंसेन हुआंग की एनवीडिया में वापसी की मांग पकड़ रही जोर, टेक दिग्गजों का भी समर्थन

क्या है खबर?

संदिग्ध चीनी जासूस और अधीनस्थ कर्मचारी के साथ प्रेम संबंधों के आरोपों के बीच इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद जेंसेन हुआंग के एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में वापसी करने पर विचार किया जा रहा है। सिलिकॉन वैली के कई प्रभावशाली अधिकारी कंपनी की कमान फिर से उनके हाथों में सौंपने के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, हुआंग ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ वापस लौटने की संभावना पर चर्चा की है।