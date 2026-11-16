जेंसेन हुआंग की एनवीडिया में वापसी की मांग पकड़ रही जोर, टेक दिग्गजों का भी समर्थन

जेंसेन हुआंग की एनवीडिया में वापसी की मांग पकड़ रही जोर, टेक दिग्गजों का भी समर्थन
क्या है खबर?
संदिग्ध चीनी जासूस और अधीनस्थ कर्मचारी के साथ प्रेम संबंधों के आरोपों के बीच इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद जेंसेन हुआंग के एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में वापसी करने पर विचार किया जा रहा है। सिलिकॉन वैली के कई प्रभावशाली अधिकारी कंपनी की कमान फिर से उनके हाथों में सौंपने के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, हुआंग ने अपने करीबी सहयोगियों के साथ वापस लौटने की संभावना पर चर्चा की है।
तैयारी
व्हाइट हाउस से भी होगी मांग
फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार, प्रभावशाली टेक्नोलॉजी अधिकारियों का एक समूह एनवीडिया के बोर्ड को जेंसेन को फिर से बहाल करने के लिए मनाने की मुहिम चला रहा है।
उनके एक सहयोगी ने बताया कि वे सिलिकॉन वैली के अधिकारियों का एक 'वॉर रूम' तैयार कर रहे हैं, जो उनकी वापसी के लिए पैरवी करेगा। साथ ही वे व्हाइट हाउस से भी समर्थन मांगेंगे।
उन्होंने बताया, "फ्रंटियर लैब्स के बाहर टेक जगत की सभी अहम हस्तियां जेंसेन को पसंद करती हैं।"
समर्थन
निवेशकों ने दिया यह हवाला
जेंसेन को कंपनी में वापस लाने का अभियान जोर पकड़ने लगा है। कई प्रमुख टेक्नोलॉजी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से इस मांग के एक खुले पत्र का समर्थन किया है।
इस अपील का समर्थन करने वालों में टेस्ला के CEO एलन मस्क और एपिक गेम्स के CEO टिम स्वीनी भी शामिल हैं।
निवेशकों ने उनके असाधारण नेतृत्व रिकॉर्ड और उनके जाने से जुड़ी अनिश्चितता का हवाला देते हुए बोर्ड से उन्हें फिर से बहाल करने पर विचार करने को कहा।
अड़चन
वापसी में यह आ सकता है रोड़ा
इस अभियान को वाशिंगटन के प्रमुख नीति निर्माताओं की ओर से संभावित विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने रविवार को जेंसेन के जाने के बाद एनवीडिया के नेतृत्व में बड़ा बदलाव करने की मांग की।
इससे संकेत मिलता है कि उनकी वापसी को शायद व्यापक राजनीतिक समर्थन न मिले। जेंसेन के पास ऐसी नियंत्रित हिस्सेदारी भी नहीं है, जो बोर्ड के फैसलों को पलटने की ताकत देती है।