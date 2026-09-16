झांग यिमिंग बने एशिया के सबसे अमीर आदमी

बाइटडांस के संस्थापक झांग यिमिंग बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, गौतम अडाणी को छोड़ा पीछे

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:34 pm Sep 16, 202603:34 pm

क्या है खबर?

टिक-टॉक की पैरेंट कंपनी बाइटडांस के फाउंडर झांग यिमिंग एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय अरबपति गौतम अडाणी को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते कारोबार से बाइटडांस की वैल्यू बढ़ी है। इसका सीधा फायदा झांग की संपत्ति पर पड़ा है। 43 साल के झांग चीन के सबसे अमीर व्यक्ति भी बने हुए हैं और अब एशिया की रैंकिंग में भी सबसे ऊपर पहुंच गए हैं।