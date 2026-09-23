ब्रिटेन की L&G में बड़ी छंटनी की तैयारी

ब्रिटेन की L&G में बड़ी छंटनी की तैयारी, 1,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:42 pm Sep 23, 202605:42 pm

क्या है खबर?

ब्रिटेन की कंपनी लीगल एंड जनरल ग्रुप (L&G) बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, इस छंटनी के तहत कंपनी में काम करने वाले 1,000 कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, जो कुल कर्मचारियों का करीब 10 प्रतिशत है। कंपनी अगले साल के मध्य तक यह प्रक्रिया पूरी करने की योजना बना रही है। यह फैसला कंपनी के कामकाज में बड़े बदलाव की योजना का हिस्सा बताया जा रहा है।