बोइंग में करीब 5 प्रतिशत कर्मचारियों की होगी छंटनी

बोइंग में करीब 5 प्रतिशत कर्मचारियों की होगी छंटनी, इस विभाग पर पड़ेगा असर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:01 am Nov 10, 202610:01 am

क्या है खबर?

विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट डिवीजन में करीब 5 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 2,500 कर्मचारियों की नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। कंपनी के कमर्शियल एयरप्लेन्स प्रमुख स्टेफनी पोप ने सोमवार को आंतरिक मैसेज के जरिए कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी। बोइंग ने यह कदम विमान उत्पादन बढ़ाने में आ रही मुश्किलों और कामकाज को संभालने के लिए उठाया है।