ब्लिंकिट बेंगलुरु में PM विश्वकर्मा कारीगरों के उत्पाद बेचेगी

ब्लिंकिट PM विश्वकर्मा कारीगरों के मिट्टी के बर्तन-खिलौने बेचेगा, बेंगलुरु में होगी शुरुआत

क्या है खबर?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने PM विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकृत कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट के साथ साझेदारी की है। यह पहल बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है और इसे दूसरे शहरों तक भी बढ़ाने की योजना है। मंत्रालय ने प्रोजेक्ट की अवधि, इसमें हिस्सा लेने वाले कारीगरों की संख्या या अगले चरण के लिए प्रस्तावित शहरों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।