बिटकॉइन में तेज उछाल, तीन महीनों के उच्चतम स्तर 80,000 डॉलर को किया पार

एशियाई शेयर बाजार में मजबूती के बीच बिटकॉइन की कीमत में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। सोमवार (4 मई) को यह तीन महीने से ज्यादा समय में पहली बार 80,000 डॉलर (लगभग 76 लाख रुपये) के पार पहुंच गया। सिंगापुर में ट्रेडिंग के दौरान इसकी कीमत करीब 80,393 डॉलर तक गई। इसके साथ ही, ईथर समेत दूसरी क्रिप्टोकरेंसी में भी बढ़त दर्ज की गई, जिससे पूरे क्रिप्टो बाजार में सकारात्मक माहौल बनता दिख रहा है।

असर एशियाई बाजार की मजबूती का असर यह तेजी ऐसे समय आई है जब एशियाई शेयर बाजार भी मजबूत स्थिति में है। MSCI का एशियाई इक्विटी इंडेक्स अपने रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी कंपनियों की उम्मीद से बेहतर कमाई ने बाजार को सहारा दिया है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और जोखिम लेने की क्षमता भी मजबूत हुई है, जिसका सीधा असर क्रिप्टो जैसे जोखिम वाले निवेश विकल्पों पर भी देखने को मिल रहा है।

वैश्विक तनाव वैश्विक तनाव के बीच मिला-जुला माहौल ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के कारण बाजार में अनिश्चितता भी बनी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की योजना बना रहा है। वहीं ईरान ने इसे लेकर सख्त रुख दिखाया है। इन हालात के बावजूद बिटकॉइन में तेजी बनी हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निवेशक अभी भी इसमें भरोसा दिखा रहे हैं और बाजार में उतार-चढ़ाव जारी है।

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