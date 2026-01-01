नए साल की पूर्व संध्या पर स्विगी पर बिरयानी रहा सबसे अधिक ऑर्डर किया गया खाना 

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर 2025 के पहले दिन और नए साल के आगमन से पहले सबसे अधिक बिरयानी ऑर्डर की गई। स्विगी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर की रात देशभर में रिकॉर्ड तोड़ फूड ऑर्डर दर्ज किए गए। यह डाटा दिखाता है कि लोगों ने नए साल का जश्न घर पर खाने के साथ भी बड़े स्तर पर मनाया है। यह रात स्विगी के लिए साल की सबसे व्यस्त रातों में शामिल रही।

बिरयानी बिरयानी बनी न्यू ईयर ईव की सबसे पसंदीदा डिश न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के दौरान स्विगी पर बिरयानी सबसे ज्यादा ऑर्डर की जाने वाली डिश बनी, जो लोगों की पहली पसंद साबित हुई। रिपोर्ट के अनुसार, शाम 07:30 बजे से पहले करीब 2.19 लाख बिरयानी ऑर्डर दर्ज किए गए, जिससे प्लेटफॉर्म पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला। रात 08:00 बजे के आसपास ऑर्डर की रफ्तार 1,300 बिरयानी प्रति मिनट से ज्यादा हो गई। भुवनेश्वर में एक ग्राहक ने 16 किलो बिरयानी का ऑर्डर दिया।

पिज्जा पिज्जा, बर्गर और डेजर्ट की भी जबरदस्त मांग पिज्जा और बर्गर की लोकप्रियता न्यू ईयर ईव पर बराबरी की रही और दोनों की डिमांड लगभग समान बनी रही। रात 08:30 बजे तक स्विगी ने करीब 2.18 लाख पिज्जा और 2.16 लाख बर्गर डिलीवर किए। अलग-अलग शहरों से अनोखे ऑर्डर सामने आए और लोगों ने जमकर ऑर्डर किया। बेंगलुरु में 100 बर्गर, गोवा में 39 कबाब-टिक्का और नागपुर में एक दिन में 93 ऑर्डर किए गए। देर रात रसमलाई, गुलाब जामुन और हलवा जैसे डेजर्ट भी खूब मंगाए गए।

