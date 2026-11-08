क्रिप्टोकरेंसी चोरी के बाद बाइनेंस के CFO ने दिया इस्तीफा, जस्टिन येक को किया नियुक्त

ब्लूमबर्ग के अनुसार, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यी हे ने कहा कि एनजी के जाने से उन्हें बाइनेंस में 5 साल से अधिक समय बिताने के बाद एक नया काम शुरू करने का मौका मिलेगा।

साथ ही बताया कि इसके लिए एक ट्रांजिशन प्लान पिछले 6 महीनों से लागू किया जा रहा था।

यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब हैकर्स ने बाइनेंस के यूजर्स से 6.3 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) की क्रिप्टोकरेंसी चुरा ली थी।