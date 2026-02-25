बिलडेस्क ने वर्ल्डलाइन के भारतीय कारोबार का किया अधिग्रहण, जानिए कितने में हुआ सौदा

बिलडेस्क ने वर्ल्डलाइन के भारत कारोबार का अधिग्रहण किया है

क्या है खबर?

पेमेंट गेटवे फर्म बिलडेस्क ने पेरिस की वर्ल्डलाइन के भारत स्थित कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी है। इस कदम से उसको पेमेंट एग्रीगेशन, ट्रांजैक्शन स्विचिंग और ओमनीचैनल मर्चेंट एक्विजिशन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। यह सौदा लगभग 650 करोड़ रुपये में हुआ है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियों के बीच एक दीर्घकालिक प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर समझौता होगा, जिसके अंतर्गत वर्ल्डलाइन के भुगतान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।