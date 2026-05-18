भारती एयरटेल ने HDFC बैंक को पीछे छोड़ा, बनी देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी

शेयर लगातार बढ़ रहे हैं एयरटेल के शेयर सोमवार को BSE पर भारती एयरटेल का शेयर लगभग 3 प्रतिशत चढ़कर 1,953 रुपये के करीब पहुंच गया। कंपनी का स्टॉक लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा। पिछले चार ट्रेडिंग सेशन में शेयर 11 प्रतिशत से ज्यादा मजबूत हुआ है। वहीं मई महीने में अब तक स्टॉक करीब 4 प्रतिशत बढ़ चुका है। अप्रैल महीने में भी शेयर में लगभग 6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई थी, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ।

तिमाही नतीजा तिमाही नतीजों के बाद बढ़ा भरोसा भारती एयरटेल ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए थे। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर घटकर 7,325 करोड़ रुपये रहा, लेकिन कारोबार में अच्छी बढ़त देखने को मिली। कई ब्रोकरेज फर्म अब भी कंपनी के शेयर पर भरोसा जता रही हैं। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर खरीदारी की सलाह बरकरार रखते हुए 2,180 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। कंपनी के रेवेन्यू और कमाई में आने वाले वर्षों में अच्छी बढ़त की उम्मीद जताई गई है।

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