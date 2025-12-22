LOADING...
भारतपे ने शुरू की भुगतान के लिए ब्याज-मुक्त उधार सर्विस, जानिए क्या मिलेगा फायदा 
भारतपे ने यस बैंक के साथ मिलकर नई सुविधा शुरू की है

भारतपे ने शुरू की भुगतान के लिए ब्याज-मुक्त उधार सर्विस, जानिए क्या मिलेगा फायदा 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 22, 2025
02:25 pm
क्या है खबर?

फिनटेक कंपनी भारतपे ने यस बैंक के साथ साझेदारी में 'पे लेटर विद भारतपे' नामक एक नई सर्विस शुरू की है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित इस अभिनव समाधान का उद्देश्य पूरे देश में ग्राहकों और व्यापारियों को क्रेडिट तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह सर्विस यूजर्स को सभी मर्चेंट टचपॉइंट्स पर क्रेडिट लाइन का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा देती है। इससे उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।

फायदा 

क्या होगा इस सुविधा का फायदा?

नई सर्विस बिना किसी कागजी कार्रवाई या प्रतीक्षा अवधि के तत्काल UPI क्रेडिट प्रदान करती है, जिसे यूजर प्रतिदिन खर्च कर सकते हैं और हर महीने खर्च की गई पूरी राशि या 3-12 महीनों तक की EMI से भुगतान कर सकते हैं। ब्याज-मुक्त क्रेडिट सुविधा 45 दिनों तक उपयोग की जा सकती है, जो भुगतान के बाद दोबारा एक्टिव हो जाती है। इसका फायदा UPI QR कोड, ऑनलाइन शॉपिंग, रिचार्ज या भारतपे ऐप से बिल भुगतान पर मिलेगा।

रिवॉर्ड्स

रिवॉर्ड्स का मिलेगा फायदा 

क्रेडिट सुविधाओं के साथ-साथ 'पे लेटर विद भारतपे' सुविधा यूजर्स को भारतपे UPI रिवॉर्ड्स का लाभ उठाने का अवसर भी देती है। इसके जरिए ग्राहक ऐप से किए गए सभी लेन-देनों पर जिलियन कॉइंस के रूप में निश्चित रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं। इन कॉइंस को विभिन्न ब्रांड्स या उत्पादों के वाउचर के लिए रिडीम किया जा सकता है और यहां तक ​​कि यूटिलिटी बिलों का भुगतान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

