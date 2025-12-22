भारतपे ने यस बैंक के साथ मिलकर नई सुविधा शुरू की है

भारतपे ने शुरू की भुगतान के लिए ब्याज-मुक्त उधार सर्विस, जानिए क्या मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

फिनटेक कंपनी भारतपे ने यस बैंक के साथ साझेदारी में 'पे लेटर विद भारतपे' नामक एक नई सर्विस शुरू की है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित इस अभिनव समाधान का उद्देश्य पूरे देश में ग्राहकों और व्यापारियों को क्रेडिट तक आसान पहुंच प्रदान करना है। यह सर्विस यूजर्स को सभी मर्चेंट टचपॉइंट्स पर क्रेडिट लाइन का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा देती है। इससे उन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों को आसानी से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।