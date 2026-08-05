ITR नहीं भरा तो घबराएं नहीं

ITR नहीं भरा तो घबराएं नहीं, अभी भी बचा है एक आखिरी मौका

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:05 pm Aug 05, 202601:05 pm

क्या है खबर?

वर्ष 2026-27 के लिए अगर आपने 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने ऐसे करदाताओं को बिलेटेड रिटर्न दाखिल करने का मौका दिया है। इसके तहत 31 दिसंबर, 2026 तक रिटर्न जमा किया जा सकता है। हालांकि, देरी से रिटर्न भरने पर कुछ अतिरिक्त शुल्क, ब्याज और कुछ कर लाभों का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जल्द प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहेगा।