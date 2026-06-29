BAT करेगी 9,000 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, BAT दुनियाभर में करीब 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। कंपनी यह कदम अपने कारोबार में बड़े बदलाव की योजना के तहत उठा रही है। इसका उद्देश्य खर्च कम करना और भविष्य के कारोबार के हिसाब से खुद को तैयार करना है। इसे कंपनी की सबसे बड़ी पुनर्गठन योजनाओं में से एक माना जा रहा है।
वजह
कंपनी छंटनी क्यों कर रही है?
रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के कई देशों में पारंपरिक सिगरेट की मांग लगातार घट रही है। इसी वजह से BAT अब वेपिंग डिवाइस और निकोटीन पाउच जैसे स्मोक-फ्री प्रोडक्ट्स पर ज्यादा निवेश करना चाहती है। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक हर साल करीब 60 करोड़ पाउंड (लगभग 7,500 करोड़ रुपये) की लागत बचाना है। इसके लिए खर्च कम करने, कारोबार को सरल बनाने और नए उत्पादों पर अधिक ध्यान देने की रणनीति अपनाई जा रही है।
असर
किन कर्मचारियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर?
इस पुनर्गठन का असर मुख्य रूप से अमेरिका के बाहर काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। कंपनी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार में अभी करीब 47,000 कर्मचारी हैं। इनमें लगभग 5,500 पद पूरी तरह समाप्त किए जाएंगे, जबकि करीब 3,500 नौकरियां इस साल के अंत तक आउटसोर्स की जाएंगी। कई सपोर्ट और टेक्नोलॉजी से जुड़े काम दूसरी कंपनियों को सौंपे जाएंगे, जिससे कंपनी अपने संचालन को पहले से आसान और तेज बनाना चाहती है।
अन्य
ऑटोमेशन और AI पर बढ़ा रही है फोकस
BAT अपने कारोबार में ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ा रही है। कंपनी का मानना है कि नई तकनीक से कामकाज अधिक प्रभावी होगा और लागत में कमी आएगी। इसी के साथ कई देशों में सपोर्ट सेवाओं को आउटसोर्स किया जा रहा है। बदलती ग्राहक पसंद और सख्त नियमों के बीच BAT अब पारंपरिक सिगरेट के बजाय नए निकोटीन उत्पादों पर अपना भविष्य का कारोबार तैयार कर रही है।