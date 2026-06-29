दुनियाभर में 9,000 नौकरियां खत्म करेगी BAT

BAT करेगी 9,000 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है वजह

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:46 pm Jun 29, 202604:46 pm

क्या है खबर?

ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, BAT दुनियाभर में करीब 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। कंपनी यह कदम अपने कारोबार में बड़े बदलाव की योजना के तहत उठा रही है। इसका उद्देश्य खर्च कम करना और भविष्य के कारोबार के हिसाब से खुद को तैयार करना है। इसे कंपनी की सबसे बड़ी पुनर्गठन योजनाओं में से एक माना जा रहा है।