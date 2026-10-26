अक्टूबर में बैंक छुट्टियों का सिलसिला जारी, आज इन 5 शहरों में बंद रहेंगे बैंक

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और UPI के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ये सेवाएं आम तौर पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं, लेकिन तकनीकी रखरखाव के कारण कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है।

आने वाले दिनों में शिमला में 29 अक्टूबर को करवा चौथ और अहमदाबाद में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।