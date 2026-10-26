अक्टूबर में बैंक छुट्टियों का सिलसिला जारी, आज इन 5 शहरों में बंद रहेंगे बैंक
क्या है खबर?
देश के कई शहरों में आज, सोमवार (26 अक्टूबर) को बैंकों की छुट्टी है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अक्टूबर, 2026 के कैलेंडर के अनुसार, लक्ष्मी पूजा, विलय दिवस और महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर यह छुट्टी रखी गई है। ऐसे में बैंक शाखाओं में आज सामान्य कामकाज नहीं होगा। जिन ग्राहकों को बैंक से जुड़ा जरूरी काम कराना है, उन्हें अपनी शाखा के छुट्टी कार्यक्रम की जानकारी लेकर ही घर से निकलना चाहिए।
शहर
इन 5 शहरों में बंद रहेंगी बैंक शाखाएं
आज अगरतला, चंडीगढ़, जम्मू, शिमला और श्रीनगर में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।
इस छुट्टी के दायरे में सरकारी और निजी दोनों तरह के बैंक शामिल हैं। इनमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI), HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक की शाखाएं भी शामिल हैं।
हालांकि, यह छुट्टी पूरे देश में लागू नहीं है। दूसरे शहरों में बैंक खुले रह सकते हैं, इसलिए ग्राहकों को अपने इलाके के अनुसार जानकारी जांचनी चाहिए।
त्योहार
अक्टूबर में कई त्योहारों पर बंद रहे बैंक
अक्टूबर में गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दशहरा और विजयादशमी जैसे अवसरों पर अलग-अलग शहरों में बैंक बंद रहे हैं।
इसके अलावा, हर रविवार और महीने के दूसरे तथा चौथे शनिवार को भी बैंक शाखाओं में छुट्टी रहती है। स्थानीय त्योहारों के कारण अलग-अलग राज्यों और शहरों में छुट्टियों की तारीखें भी अलग हो सकती हैं।
इसलिए बैंक जाने की योजना बनाते समय RBI की छुट्टियों की सूची देखना उपयोगी रहेगा।
डिजिटल सेवाएं
छुट्टी के दिन भी जारी रहेंगी डिजिटल सेवाएं
बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहक ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और UPI के जरिए पैसे भेजने और प्राप्त करने जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये सेवाएं आम तौर पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं, लेकिन तकनीकी रखरखाव के कारण कुछ समय के लिए परेशानी हो सकती है।
आने वाले दिनों में शिमला में 29 अक्टूबर को करवा चौथ और अहमदाबाद में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर भी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी।