पिछले 10 वर्षों में बैंकों ने कुल 18.08 लाख करोड़ रुपये का कर्ज राइट-ऑफ किया है।

इनकी मदद से बैंकों ने अपने नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (NPA) को कम दिखाया है, लेकिन डिफॉल्ट करने वाले कर्जदारों को दिए गए सार्वजनिक धन की वसूली को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं।

एक सकारात्मक बात यह है कि वित्त वर्ष 2019 में 2.39 लाख करोड़ रुपये के शिखर पर पहुंचने के बाद वित्त वर्ष 2024 से राइट-ऑफ में लगातार कमी आई है।