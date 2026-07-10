इन वित्तीय गलतियों से बचेंगे तो बढ़ेगी बचत और निवेश

इन वित्तीय गलतियों से बचेंगे तो बढ़ेगी बचत और निवेश

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:48 am Jul 10, 202609:48 am

क्या है खबर?

अच्छी कमाई होने के बाद भी कई लोग पैसों का प्रबंधन नहीं कर पाते। इसकी वजह अक्सर रोजमर्रा की कुछ छोटी वित्तीय गलतियां होती हैं, जिन पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाता। अगर इन आदतों को सुधारा जाए तो बचत बढ़ाई जा सकती है और भविष्य आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है। सही योजना, नियमित समीक्षा और सोच-समझकर लिए गए फैसले लंबे समय में बड़ा फायदा दे सकते हैं और आर्थिक तनाव भी कम करते हैं।