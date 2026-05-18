रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है

रिटायरमेंट प्लानिंग करते समय न करें ये गलतियां, वरना बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा

क्या है खबर?

हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसकी जिंदगी वित्तीय चिंताओं से मुक्त और सुकूनभरी गुजरे, लेकिन इसके लिए आपको समय पर और समझदारी से निवेश करना जरूरी है। कई लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है, जबकि कुछ लोग निवेश तो करते हैं, लेकिन गलत फैसलों के कारण आर्थिक परेशानी झेलते हैं। आइये जानते हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग में आपको कौनसी गलतियां करने से बचना चाहिए।