बैंक से EPF तक नॉमिनी जोड़ते समय इन गलतियों से बचें

अकाउंट खोलते समय नॉमिनी जोड़कर उसे लंबे समय तक जांचना बड़ी गलती हो सकती है।

शादी, बच्चे का जन्म, तलाक या नॉमिनी की मौत के बाद पुरानी जानकारी बदलना जरूरी हो सकता है। कई लोग बैंक में नॉमिनी अपडेट कर देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड, डीमैट, बीमा और EPF में बदलाव करना भूल जाते हैं।

इससे परिवार को रकम हासिल करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी वित्तीय खातों की सूची बनाकर समय-समय पर नॉमिनी की जानकारी जांचें।