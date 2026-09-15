UPI पर चार्ज लगाने के खिलाफ अशनीर ग्रोवर

UPI पर शुल्क लगाने की बात से भड़के अशनीर ग्रोवर, बोले- इससे नकद लेनदेन बढ़ेगा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:47 pm Sep 15, 202604:47 pm

क्या है खबर?

भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर ने UPI भुगतान पर शुल्क लगाने की संभावना का विरोध किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए ग्रोवर ने कहा कि UPI पर किसी भी तरह का चार्ज लगाना टैक्स वसूलने जैसा होगा। उनके मुताबिक, इस कदम से ग्राहक और दुकानदार दोबारा नकद भुगतान की ओर लौट सकते हैं। इससे बैंकों और कारोबारियों का कैश संभालने का खर्च बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि मुफ्त यूपीआई ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और पहचान है।