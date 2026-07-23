आशीष कुमार दाश होंगे इंफोसिस के अगले CEO

आशीष कुमार दाश होंगे इंफोसिस के अगले CEO, 2027 से संभालेंगे कमान

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:33 pm Jul 23, 202605:33 pm

क्या है खबर?

देश की प्रमुख IT कंपनी इंफोसिस ने अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के नाम का ऐलान कर दिया है। आशीष कुमार दाश इंफोसिस के अगले CEO होंगे। बोर्ड की मंजूरी के बाद वह तुरंत इस नई भूमिका में काम शुरू करेंगे। कंपनी का कहना है कि यह फैसला भविष्य की नेतृत्व योजना को मजबूत बनाने, कामकाज को लगातार बेहतर बनाए रखने और कंपनी की विकास रणनीति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।