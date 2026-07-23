आशीष कुमार दाश होंगे इंफोसिस के अगले CEO, 2027 से संभालेंगे कमान
क्या है खबर?
देश की प्रमुख IT कंपनी इंफोसिस ने अपने अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के नाम का ऐलान कर दिया है। आशीष कुमार दाश इंफोसिस के अगले CEO होंगे। बोर्ड की मंजूरी के बाद वह तुरंत इस नई भूमिका में काम शुरू करेंगे। कंपनी का कहना है कि यह फैसला भविष्य की नेतृत्व योजना को मजबूत बनाने, कामकाज को लगातार बेहतर बनाए रखने और कंपनी की विकास रणनीति को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिम्मेदारी
2027 से संभालेंगे कंपनी की पूरी जिम्मेदारी
इंफोसिस ने बताया कि आशीष अभी से CEO-डेजिग्नेट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
वह 31 मार्च, 2027 तक इसी पद पर काम करेंगे। इसके बाद 1 अप्रैल, 2027 से कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभालेंगे।
कंपनी ने कहा कि यह नियुक्ति सभी जरूरी कानूनी मंजूरियां मिलने के बाद लागू होगी और उनके खिलाफ किसी भी नियामक संस्था की ओर से किसी तरह की कोई रोक नहीं है।
अन्य फैसला
कर्मचारियों के लिए भी लिया गया बड़ा फैसला
नई नियुक्ति के साथ कंपनी ने कर्मचारियों के लिए भी अहम घोषणा की है।
इंफोसिस ने कहा है कि योग्य नए कर्मचारियों को 9,836 रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स (RSU) देगी। इनका वितरण 1 अगस्त, 2026 से शुरू होगा। कर्मचारियों को ये स्टॉक यूनिट्स एक साथ नहीं, बल्कि अगले 3 वर्षों में बराबर हिस्सों में मिलेंगी।
कंपनी ने बताया कि इनका मूल्य शेयर की फेस वैल्यू के बराबर रखा गया है, जिससे कर्मचारियों को भविष्य में लाभ मिल सकेगा।
शेयर
हजारों नए शेयर किए गए जारी
इंफोसिस ने कर्मचारी शेयर योजना के तहत कुल 4.77 लाख नए इक्विटी शेयर भी आवंटित किए हैं।
इनमें 18,465 शेयर 2015 इंसेंटिव योजना और 4.59 लाख शेयर 2019 कर्मचारी स्टॉक योजना के तहत जारी किए गए हैं। कंपनी ने बताया कि इस आवंटन के बाद उसकी कुल चुकता शेयर पूंजी बढ़ गई है।
इसकी जानकारी नियमानुसार शेयर बाजार को भी आधिकारिक रूप से दे दी गई है, ताकि निवेशकों को पूरी जानकारी मिल सके।