ऐपल के हार्डवेयर प्रमुख छोड़ सकते हैं कंपनी, जानिए क्या रही है भूमिका 

ऐपल के हार्डवेयर प्रमुख छोड़ सकते हैं कंपनी, जानिए क्या रही है भूमिका
क्या है खबर?
ऐपल में इन दिनों सबसे बड़ा कार्मिक परिवर्तन होने के कारण उथल-पुथल मची हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख इंजीनियर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि कई इस्तीफा देकर जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अब कंपनी के हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉनी स्रौजी इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उनकी मैक को ऐपल सिलिकॉन में बदलने और इन-हाउस सेलुलर मॉडेम और वाई-फाई/ब्लूटूथ चिप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
पेशकश
कंपनी रोकने के लिए दे रही अच्छा पैकेज
स्रौजी कंपनी छोड़ने का फैसला करते हैं तो यह एक और शीर्ष ऐपल अधिकारी की विदाई होगी। उन्होंने अपने सहयोगियों को किसी अन्य कंपनी में शामिल होने की अपनी योजना के बारे में भी जानकारी दी होगी। ऐपल ने कथित तौर पर उन्हें कंपनी में बनाए रखने के प्रयास में अच्छा वेतन पैकेज और बड़ी जिम्मेदारियां देने की पेशकश की है। इनमें मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) के पद पर संभावित पदोन्नति भी शामिल है।
मुश्किल
ये अधिकारी भी छोड़ चुके हैं पद
स्रौजी का संभावित इस्तीफा कंपनी में एक बड़े पुनर्गठन का हिस्सा है। कंपनी CEO टिम कुक की सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रही है। इस सप्ताह पद छोड़ने वाले अन्य शीर्ष अधिकारियों में डिजाइन प्रमुख एलन डाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रमुख जॉन गियानंद्रिया, महाप्रबंधक केट एडम्स और पर्यावरण/नीति उपाध्यक्ष लिसा जैक्सन शामिल हैं। रिटेल प्रमुख डिएड्रे ओ'ब्रायन और मार्केटिंग वरिष्ठ उपाध्यक्ष ग्रेग जोस्वियाक भी दशकों लंबे कार्यकाल के बाद जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं।