ऐपल के हार्डवेयर प्रमुख इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं (तस्वीर: अनस्प्लैश)

ऐपल के हार्डवेयर प्रमुख छोड़ सकते हैं कंपनी, जानिए क्या रही है भूमिका

क्या है खबर?

ऐपल में इन दिनों सबसे बड़ा कार्मिक परिवर्तन होने के कारण उथल-पुथल मची हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख इंजीनियर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि कई इस्तीफा देकर जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अब कंपनी के हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉनी स्रौजी इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उनकी मैक को ऐपल सिलिकॉन में बदलने और इन-हाउस सेलुलर मॉडेम और वाई-फाई/ब्लूटूथ चिप के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।