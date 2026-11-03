भारत में ऐपल की रिकॉर्ड कमाई

भारत में ऐपल की रिकॉर्ड कमाई, आईफोन से लेकर मैक तक की बिक्री बढ़ी

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:40 am Nov 03, 202610:40 am

क्या है खबर?

ऐपल ने भारत में सितंबर तिमाही के दौरान अब तक का सबसे बड़ा राजस्व दर्ज किया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस के मुताबिक, आईफोन, मैक और सेवाओं के कारोबार में बढ़ोतरी से यह उपलब्धि हासिल हुई। भारत उन बाजारों में भी शामिल रहा, जहां कंपनी को आईफोन बदलकर नया मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या मिली। इससे वैश्विक कारोबार में भारत की बढ़ती भूमिका का पता चलता है।