ऐपल जून तिमाही में भारत में दर्ज किया 10,500 अरब रुपये का रिकॉर्ड राजस्व

ऐपल के अनुसार, जून तिमाही में आईफोन से राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर 54.3 अरब डॉलर (लगभग 5,200 अरब रुपये) हो गया।

वहीं ऐप स्टोर, आईक्लाउड, ऐपल म्यूजिक और विज्ञापन समेत सर्विस कारोबार 12 प्रतिशत बढ़कर 30.7 अरब डॉलर (लगभग 2,950 अरब रुपये) पहुंच गया। हालांकि, यह आंकड़ा बाजार के कुछ विशेषज्ञों के अनुमान से थोड़ा कम रहा।

कंपनी का कहना है कि आईफोन के नए मॉडल और दूसरे उत्पादों की मजबूत मांग से कुल कारोबार को अच्छा समर्थन मिला।