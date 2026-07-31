ऐपल जून तिमाही में भारत में दर्ज किया 10,500 अरब रुपये का रिकॉर्ड राजस्व
क्या है खबर?
ऐपल ने जून तिमाही में भारत में कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक ने कहा कि भारत उसके सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में शामिल है। कंपनी का कुल राजस्व 109.4 अरब डॉलर (लगभग 10,500 अरब रुपये) रहा, जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है। कुक ने कहा कि भारत समेत कई देशों में जून तिमाही के दौरान रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया गया।
मैक
मैक की बिक्री ने संभाला कारोबार
भारत में अप्रैल से जून तिमाही के दौरान आईफोन की सप्लाई में सालाना 3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
इसके बावजूद ऐपल की कमाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। कंपनी के अनुसार, मैक का राजस्व 29 प्रतिशत बढ़कर 10.4 अरब डॉलर (लगभग 1,000 अरब रुपये) पहुंच गया। मैकबुक निओ और मैकबुक प्रो की मजबूत मांग ने कारोबार को सहारा दिया।
अधिकारियों का कहना है कि नए ग्राहकों और अपग्रेड करने वाले यूजर्स की संख्या भी लगातार बढ़ी है।
आईफोन
आईफोन और सर्विस कारोबार से भी बढ़ी कमाई
ऐपल के अनुसार, जून तिमाही में आईफोन से राजस्व 22 प्रतिशत बढ़कर 54.3 अरब डॉलर (लगभग 5,200 अरब रुपये) हो गया।
वहीं ऐप स्टोर, आईक्लाउड, ऐपल म्यूजिक और विज्ञापन समेत सर्विस कारोबार 12 प्रतिशत बढ़कर 30.7 अरब डॉलर (लगभग 2,950 अरब रुपये) पहुंच गया। हालांकि, यह आंकड़ा बाजार के कुछ विशेषज्ञों के अनुमान से थोड़ा कम रहा।
कंपनी का कहना है कि आईफोन के नए मॉडल और दूसरे उत्पादों की मजबूत मांग से कुल कारोबार को अच्छा समर्थन मिला।
उम्मीद
भारत को लेकर कंपनी और विशेषज्ञों को बड़ी उम्मीद
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ऐपल के लिए काफी तेजी से अहम बाजार बनता जा रहा है।
उनका मानना है कि कंपनी केवल आईफोन ही नहीं, बल्कि मैक और दूसरे उत्पादों के जरिए भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है।
विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत में आने वाले समय में बिक्री की संख्या सामान्य गति से बढ़ सकती है, जबकि कमाई में दो अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।