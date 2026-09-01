ऐपल ने OpenAI के खिलाफ लगाए नए आरोप

ऐपल ने OpenAI के खिलाफ अपने ट्रेड सीक्रेट्स मुकदमे में लगाए नए आरोप

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:26 am Sep 01, 202609:26 am

क्या है खबर?

ऐपल ने OpenAI पर ट्रेड सीक्रेट्स से जुड़ा नया आरोप लगाया है। कंपनी ने अपने दावों के समर्थन में कोर्ट में कुछ नए सबूत पेश किए हैं। ऐपल का कहना है कि उसके पूर्व कर्मचारी चांग लियू ने कंपनी छोड़ने के बाद गोपनीय जानकारी डाउनलोड की और OpenAI में काम करते समय उसका इस्तेमाल किया। मामला OpenAI के नए हार्डवेयर बिजनेस से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐपल ने इस मामले में जांच तेज करने की मांग भी की है।