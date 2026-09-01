ऐपल ने OpenAI के खिलाफ अपने ट्रेड सीक्रेट्स मुकदमे में लगाए नए आरोप
क्या है खबर?
ऐपल ने OpenAI पर ट्रेड सीक्रेट्स से जुड़ा नया आरोप लगाया है। कंपनी ने अपने दावों के समर्थन में कोर्ट में कुछ नए सबूत पेश किए हैं। ऐपल का कहना है कि उसके पूर्व कर्मचारी चांग लियू ने कंपनी छोड़ने के बाद गोपनीय जानकारी डाउनलोड की और OpenAI में काम करते समय उसका इस्तेमाल किया। मामला OpenAI के नए हार्डवेयर बिजनेस से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐपल ने इस मामले में जांच तेज करने की मांग भी की है।
मामला
क्या है ऐपल और OpenAI के बीच मामला?
मामला ऐपल के पूर्व सीनियर सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चांग लियू से जुड़ा है।
ऐपल के मुताबिक, कंपनी छोड़ने के बाद इस्तेमाल किए गए उनके मैकबुक की जांच में कई गोपनीय फाइलें मिलीं। कंपनी का दावा है कि लियू ने ऐपल के थर्ड-पार्टी क्लाउड स्टोरेज से दर्जनों फाइलें डाउनलोड की थीं।
इनमें एक सर्किट स्कीमैटिक भी शामिल था। ऐपल का आरोप है कि OpenAI में काम के दौरान लियू ने इस जानकारी से सिमुलेशन चलाए।
जांच
ऐपल ने फोरेंसिक जांच में क्या पाया?
ऐपल का दावा है कि जांच के दौरान लैपटॉप से कुछ ऐसी जानकारी मिली, जो पहले सामने नहीं आई थी। लियू ने ऐपल के आंतरिक इंजीनियरिंग टूल्स जैसे नाम वाले टूल और उससे जुड़े सॉफ्टवेयर पैकेज का इस्तेमाल किया था।
ऐपल ने यह भी आरोप लगाया कि जब लियू को अपनी जांच की जानकारी मिली, तो उन्होंने OpenAI के एक कर्मचारी से ऐपल के दिए उपकरणों को रीसेट करने के लिए कहा। कंपनी इसे सबूत मिटाने की कोशिश मानती है।
अन्य
OpenAI ने आरोपों को बताया गलत
यह मामला ऐपल और OpenAI के बीच चल रहे ट्रेड सीक्रेट विवाद का नया हिस्सा है।
ऐपल ने अगस्त की शुरुआत में अपनी जांच बढ़ाने की मांग की थी। कंपनी ने 11 पूर्व कर्मचारियों को भी मामले में शामिल किया, जिन पर OpenAI के साथ गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया।
OpenAI ने ऐपल के आरोपों को गलत बताया है। कंपनी ने किसी गलत काम से इनकार किया है और ऐपल के दावों को स्वीकार नहीं किया है।