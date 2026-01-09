टिम कुक के ऐपल CEO पद छोड़ने की अटकलें तेज, कौन हो सकता है उनका उत्तराधिकारी?

ऐपल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टिम कुक इस साल अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, टिम कुक ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को संकेत दिया है कि वह अपना काम का बोझ कम करना चाहते हैं। बताया गया है कि वह पूरी तरह ऐपल से अलग नहीं होंगे, बल्कि किसी नए रोल में कंपनी से जुड़े रह सकते हैं। यह चर्चा कंपनी की आने वाली शेयरहोल्डर्स मीटिंग से पहले सामने आई है।

सफर 2011 से अब तक टिम कुक का सफर कुक साल 2011 से ऐपल की कमान संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में कंपनी की वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुक के CEO बनने के समय ऐपल की वैल्यू करीब 350 अरब डॉलर (लगभग 32,000 अरब रुपये) थी, जो अब बढ़कर 4 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 360 लाख करोड़ रुपये) से ज्यादा हो गई है। 65 साल के कुक ने इस दौरान ऐपल को लगातार मुनाफे और स्थिरता की राह पर बनाए रखा।

उत्तराधिकारी टिम कुक के बाद कौन संभालेगा कमान? ऐपल में अब अगला CEO कौन होगा, इस पर अंदरूनी स्तर पर चर्चा शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हार्डवेयर इंजीनियरिंग के प्रमुख जॉन टर्नस इस रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। टर्नस साल 2001 से ऐपल से जुड़े हैं और अब तक कई बड़े प्रोडक्ट्स में उनकी अहम भूमिका रही है। उनकी कार्यशैली को संतुलित और टीम के साथ मिलकर काम करने वाला बताया जाता है।

