ऐपल के CEO टिम कुक ने 50,000 नाइकी शेयर खरीदे, निवेशकों में नई उम्मीद जगी
लेखन बिश्वजीत कुमार
Dec 24, 2025
12:34 pm
क्या है खबर?

ऐपल के CEO टिम कुक ने करीब 30 लाख डॉलर (लगभग 27 करोड़ रुपये) के नाइकी शेयर खरीदे हैं, जिससे निवेशकों में नई उम्मीद जगी है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक, कुक ने 22 दिसंबर को यह खरीदारी की है। नाइकी हाल के महीनों में दबाव झेल रही थी, ऐसे में एक बड़े कारोबारी नेता की यह हिस्सेदारी निवेशकों के भरोसे के लिए अहम मानी जा रही है और बाजार में इसे सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

भरोसा 

इनसाइडर बाइंग से बढ़ा निवेशकों का भरोसा 

SEC फॉर्म-4 के अनुसार, कुक ने 58.97 डॉलर (लगभग 5,300 रुपये) प्रति शेयर की औसत कीमत पर 50,000 शेयर खरीदे। इस खरीद के बाद उनके पास कुल 1,05,480 नाइकी शेयर हो गए हैं। कुक साल 2005 से नाइकी के बोर्ड से जुड़े हैं। उनकी यह खरीद बताती है कि वे कंपनी के लंबे समय के भविष्य और रणनीति को लेकर आश्वस्त हैं, जो बाजार के लिए एक मजबूत संकेत है।

चुनौतियां

कमाई बेहतर, लेकिन चुनौतियां बरकरार

कुक की खरीद के बाद नाइकी की तिमाही कमाई कुछ समय पहले उम्मीद से बेहतर रही है। हालांकि, कंपनी ने आगे चलकर कुछ चुनौतियों की चेतावनी भी दी है। नाइकी ने कहा है कि छुट्टियों के सीजन में बिक्री में हल्की गिरावट आ सकती है। चीन में कमजोर मांग और बढ़ते टैरिफ का असर भी कंपनी पर बना हुआ है, जिससे निवेशक आने वाले महीनों को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं।

अनुमान

क्या नाइकी शेयरों में आएगी मजबूती? 

निवेशकों के लिए कुक जैसी इनसाइडर खरीद को एक भरोसे का संकेत माना जाता है, जिससे यह उम्मीद बढ़ी है कि नाइकी का टर्नअराउंड प्लान भविष्य में अच्छा असर दिखा सकता है। हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि शेयर में स्थायी तेजी के लिए कंपनी को अपने पुनर्गठन, अंतरराष्ट्रीय बाजारों और आर्थिक दबावों पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। आने वाले नतीजे तय करेंगे कि यह भरोसा कितना टिकाऊ साबित होता है।

