एंथ्रोपिक ने निवेशकों को दी चेतावनी, जारी किए फर्जी शेयर विक्रेता फर्मों के नाम

सूची

जारी की स्कैम करने वाली कंपनियों की सूची

क्लाउड निर्माता ने पोस्ट में 8 अलग-अलग फर्मों के नाम बताए, जो उसके हस्तांतरण प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत शेयरों तक पहुंच प्रदान कर रही थीं। इनमें ओपन डोर्स पार्टनर्स, यूनिकॉर्न एक्सचेंज, पचमामा कैपिटल, लायनहार्ट वेंचर्स, हाईव, फोर्ज ग्लोबल, सिडेकार और अपमार्केट शामिल हैं। ये कंपनी शेयरों को खरीदने या बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। कंपनी ने बताया कि इनके द्वारा पेश किए स्टॉक में कोई भी बिक्री या हस्तांतरण शून्य है।