एन्थ्रोपिक के IPO को स्पेस-X से ज्यादा मांग मिल रही है

एंथ्रोपिक के IPO को शुरुआत में स्पेस-X से ज्यादा मिल रही मांग, जानिए कितना गुना हुई

क्या है खबर?

एंथ्रोपिक के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी स्पेस- के रोडशो के शुरुआती दिनों की तुलना में कहीं अधिक है। इसका रोडशो अगले बुधवार तक चलेगा। माना जा रहा है कि तब तक यह 64 अरब डॉलर (करीब 6,000 अरब रुपये) की इस सौदे की कीमत तय कर देगी। कंपनी और उसके इंवेस्टमेंट बैंक इस पेशकश की मांग का अंदाजा लगाने के लिए न्यूयॉर्क, बोस्टन और सैन फ्रांसिस्को में संभावित निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं।